سوريا تجهز عملية عسكرية لملاحقة مجاميع مرتبطة بحزب الله

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بأن تحضيرات مكثفة تجري حاليًا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة اللجاه الواقعة في ريف درعا الشرقي، لاستهداف مجموعات متهمة بالتعاون مع حزب الله اللبناني، إضافة إلى مجموعات "متورطة" في عمليات خطف وتهريب.

ومن المتوقع أن تشارك في هذه العملية العسكرية عدة فصائل محلية من المنطقة، إلى جانب قوات من اللواء الثامن التابع لغرفة عمليات الجنوب، كما ستشارك إدارة العمليات العسكرية في الإشراف على تنفيذ هذه الحملة.

وتشير المعلومات إلى أن العملية ستكون مركزة في المناطق التي تسيطر عليها هذه المجموعات، والتي تُعدّ من أبرز بؤر الأنشطة "غير القانونية" في المنطقة.

وتواجه بعض هذه المجموعات اتهامات بالتعاون مع حزب الله اللبناني، ما يمثل تهديدًا للأمن الوطني السوري، وفق مسؤولون في الادارة السورية الجديدة.

علاوة على ذلك، تُتهم هذه المجموعات بالانخراط في عمليات تهريب المخدرات التي تستهدف دول الجوار، وخاصة الأردن بالإضافة إلى عمليات الخطف التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

وتُعد منطقة اللجاه واحدة من أبرز المناطق في ريف درعا الشرقي، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة انطلاق لعدة عمليات تهريب.

ويقول الاعلام السوري، إن هذه المنطقة كانت في السابق معقلًا لبعض الجماعات المسلحة التي استفادت من حالة الفوضى والفراغ الأمني في السنوات الماضية، وهو ما جعلها مقصدًا للعديد من الأنشطة غير القانونية.