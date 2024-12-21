سوريا.. "أبو قصرة" وزيراً للدفاع والجولاني يقرر دمج الفصائل

شفق نيوز/ اختار القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، "مرهف أبو قصرة" وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وأبو قصرة حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ انطلاق العمليات المسلحة، حيث قاد معظم العمليات.

وقال الجولاني في بيان، إن "جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي".

والسبت، أعلنت القيادة العامة في سوريا، السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، وتعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة.