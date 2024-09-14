سوريا.. بشار الأسد يكلف وزيرا سابقا بتشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوما بتكليف وزير الاتصالات السابق، محمد غازي الجلالي، بتشكيل حكومة جديدة.

وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف تموز/يوليو الماضي، وفقا لرويترز.

وشغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من 2014 إلى 2016. ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".

ووفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية فإن الجلالي من مواليد دمشق عام 1969، وكان معاون وزير الاتصالات والتقانة منذ 2008 حتى 2014.

وقالت إنه أستاذ مشارك ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ سبتمبر 2023، وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997، ودبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وإجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992.

ويعاني غالبية السوريين من أوضاع معيشية صعبة وانقطاع بالتيار الكهربائي وانهيار بقيمة العملة الوطنية نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 350 ألف شخص قتلوا وأصيب مئات الآلاف بجروح، فضلا عن الكثير من المفقودين والمعتقلين، نتيجة الحرب التي تسببت بنزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.