سوريا.. المعارضة تعلن السيطرة على سجن حمص وقوات النظام تنفي دخول المدينة

شفق نيوز/ أعلنت المعارضة السورية، مساء السبت، السيطرة على سجن حمص المركزي، وإخراج السجناء، فيما نفت وزارة دفاع نظام الأسد، دخول المدينة من الأساس.

وذكرت المعارضة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أن قواتها "سيطرت على سجن حمص المركزي ومئات السجناء خرجوا منه"، لافتة إلى أن "قوات النظام انسحبت من مدينة حمص بالكامل، ومن فرع الأمن السياسي في المدينة".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع السورية، الأنباء التي تحدثت عن دخول المعارضة إلى مدينة حمص، مؤكدة أن الوضع هناك آمن ومستقر".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "القوات المسلحة منتشرة حول مدينة حمص ومتمركزة بخطوط دفاعية منيعة ومعززة بمختلف أنواع الأسلحة".