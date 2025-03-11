سوريا.. اعتقال 4 متورطين في أحداث الساحل والتحقيقات تستعين بخبراء جنائيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، القبض على أربعة من المتهمين بارتكاب "انتهاكات دموية" في منطقة الساحل السوري.

وذكرت الوزارة إنه تم القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

في السياق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.

وقال الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما، مؤكدا أنه "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".

وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".

كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".

وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".

وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الاثنين، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".