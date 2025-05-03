سوريا.. اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بإلقاء القبض على أمين عام "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" طلال ناجي.

ونقلت قناة "شام" السورية عن مصادر في دمشق قولها إن "الأمن العام قام باعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال الناجي مع رئيس مكتبه".

يذكر أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" تأسست عام 1968 بعد انشقاقها عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكانت تتخذ من سوريا مقراً لسنوات طويلة وتقدم الدعم للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كانت السلطات السورية الجديدة قد اعتقلت في أبريل/نيسان الماضي اثنين من كبار مسؤولي التنظيم الفلسطيني "الجهاد الإسلامي"، خالد خالد وأبو علي ياسر.

وأكدت المصادر حينها أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وقالت وسائل إعلام سورية إن خالد وياسر وجهت لهما تهمة "التخابر مع إيران".