سوريا.. استمرار معارك "قسد" والفصائل الموالية لتركيا

شفق نيوز/ تتواصل المعارك في شمال سوريا بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكوردية، حيث قال "الجيش الوطني" الموالي لأنقرة، إنه "سيطر على مناطق جديدة في محيط سد تشرين"، فيما قالت "قسد" إنها "قتلت العشرات" خلال المواجهات.

وأفاد الفصيل المسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، في بيان، بأنه سيطر صباح يوم الجمعة "على قرية سعيدين وتلة سيريا تيل في محيط سد تشرين شمالي سوريا"، بجانب إرسال "تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال جنوبي مدينة منبج".

وقالت (قسد) في بيان، يوم أمس الخميس، إنها "قتلت العشرات من الفصائل المدعومة من تركيا، وتمكن مقاتلوها من تدمير 6 آليات عسكرية لتلك الفصائل، التي هاجمت قرى العطشانة، السعيدين، خربة تويني، محشييت الشيخ عبيد المصطفى، خربة زمالة، المستهى، سعيدين، تلات سيرياتيل، وعلوش الواقعة جنوب شرق مدينة منبج، بالإضافة إلى هجمات أخرى طالت محيط سد تشرين".

وأضاف بيان قسد، أن هجمات تلك الفصائل "تمت بدعم من 5 طائرات بدون طيار تركية، وبإسناد دبابات وعربات مدرعة حديثة".

وأفاد مراسل الحرة في شمال سوريا، بأن "القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت، ليل الخميس، بالأسلحة الثقيلة قريتي خضر الحسن وشيخ علي في محيط مدينة تل تمر وقرية مشيرفة بأطراف بلدة أبو راسين"، على الحدود السورية التركية.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 23 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا وجرح نحو 18 آخرين في حصيلة أولية، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، الخميس، مع قسد في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب.

وأضاف المرصد، أن 4 من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في الاشتباكات التي جرت، الخميس، بمحيط بلدة قباب أبو قلقل جنوبي منبج.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011، بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وما بين 2016 و2019، نفّذت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الإثنين، وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع وكالة فرانس برس، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية" في أول لقاء بين الطرفين.