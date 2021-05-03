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سوريا.. استبعاد 48 مرشحا من انتخابات الرئاسة وإبقاء 3 فقط بينهم الأسد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-03T13:57:36+0000
سوريا.. استبعاد 48 مرشحا من انتخابات الرئاسة وإبقاء 3 فقط بينهم الأسد

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين، أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم، إن "المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأكيدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي".

وأشار اللحام إلى أن "القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم".

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