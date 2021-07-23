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سنغافورة .. ثلاثة أرباع المصابين بكورونا حصلوا على لقاح

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-23T09:46:55+0000
سنغافورة .. ثلاثة أرباع المصابين بكورونا حصلوا على لقاح

أظهرت بيانات حكومية أن ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، في سنغافورة خلال الشهر الأخير تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ونجحت سنغافورة بالفعل في تحصين وتطعيم نحو 75 في المئة من سكانها، البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، في ثاني أسرع حملة تطعيم بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لبرنامج تتبع خاص بوكالة رويترز.

وتشير الأرقام في سنغافورة إلى أن نحو نصف السكان حصلوا على التطعيم الكامل، أي على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

وسجلت 1096 حالة عدوى محلية في الأيام الثماني والعشرين الأخيرة، من بينها 484 شخصا، أو ما يعادل 44 في المئة، حصلوا على جرعتي اللقاح، و30 في المئة حصلوا على جرعة واحدة من التطعيم و25 في المئة غير مطعمين.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية إن 7 حالات فقط احتاجت الحصول على الأكسجين، منها 6 حالات لم تحصل على أي لقاح وحالة لم تتلق سوى جرعة واحدة من التطعيم.

وقالت "هناك أدلة مستمرة على أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الخطيرة عندما يصاب المرء بالعدوى"، مضيفة أن كل المطعمين بالكامل من المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر على الإطلاق.

وقال خبراء إن إصابة من حصلوا على اللقاحات لا تعنى أنها غير فعالة.

يشار إلى أن سنغافورة تستخدم لقاحي فايزر ومودرنا في حملة تطعيم السكان.

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