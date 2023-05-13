سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

شفق نيوز/ أعلنت وكالة البيئة الوطنية السنغافورية، يوم السبت، عن تسجيل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما حيث اجتاحت موجة شديدة الحرارة أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا.

وذكرت الوكالة السنغافورية على "فيسبوك" أن درجة الحرارة التي بلغت السبت 37 درجة مئوية وهي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجلة في نيسان/ أبريل 1983، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت الوكالة "من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة والجافة الحالية غدا (الأحد)"، مع توقعات بهطول زخات قصيرة من المطر الاسبوع المقبل مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة".

يشار إلى أن شهر ايار/ مايو عادة من أكثر شهور السنة دفئا.

فيما اشارت قناة "آسيا" الإخبارية أن بعض مدارس سنغافورة خففت من القواعد الخاصة بالزي الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة في الأيام الأخيرة.

بدورها، سجلت فيتنام الأسبوع الماضي درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية. وحذرت شركة الكهرباء الحكومية من أن نظام الطاقة الوطني سيتعرض لضغوط هذا الصيف بسبب موجات الحر المتوقعة.

ويحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة. كما حذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في الاحتباس الحراري سترفع المخاطر المتعددة والمتزامنة".