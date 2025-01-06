"سنتكوم" تكشف عن عمليات في العراق وسوريا لهزيمة داعش

شفق نيوز/ أجرت القيادة المركزية (CENTCOM) والقوات الشريكة عمليات في العراق وسوريا، من 30 ديسمبر 2024، إلى 6 يناير 2025، لدعم حملة هزيمة داعش المستمرة.

وذكرت في بيان؛ أنه من 30 ديسمبر إلى 6 يناير، شنت القيادة المركزية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال حمرين في العراق، مستهدفة مواقع داعش المعروفة. عملت العمليات على تعطيل وتدهور قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وشن الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأشار الى انه خلال العمليات، اشتبك مقاتلو داعش مع قوات التحالف في عدة مناسبات، مما أدى إلى استخدام الضربات الجوية للتحالف، باستخدام طائرات F-16 وF-15s وA-10s. نجحت A-10s المكلفة بدعم القوات البرية في المنطقة في القضاء على مقاتلي داعش داخل كهف.

واعلن عن مقتل أحد أعضاء التحالف وأصيب اثنان من دولتين مختلفتين. لم تكن هناك إصابات للأفراد الأمريكيين أو أضرار في المعدات الأمريكية.

ولفت إلى أنه من 2 يناير إلى 3 يناير، قامت قوات سوريا الديمقراطية، التي مكنتها قوات القيادة المركزية، بعملية داعش بالقرب من دير الزور، سوريا، مما أدى إلى القبض على زعيم خلية هجوم داعش.

واكد البيان على ان الولايات المتحدة وأعضاء فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات - عملية العزم المتأصل (CJTF - OIR) تحافظ على التزامنا المستمر بمكافحة داعش.