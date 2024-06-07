سنتكوم: تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر

شفق نيوز/ كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، عن تدمير 8 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير 8 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين مسيرين للحوثيين في البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لطائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، مؤكدا على أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن والزوارق المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية"

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق تعبيرهم.