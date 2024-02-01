"سنتكوم" تدمر 10 طائرات مسيرة وصاروخاً للحوثيين بضربة استباقية

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، يوم الخميس، عن تنفيذها ضربة استباقية دمرت خلالها عشر طائرة مسيرة وصاروخاً للحوثيين في اليمن، كانت تستهدف لسلاح الجو الأمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي في وقت متأخر الأربعاء، قوله إن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق، وسط تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في غزة وامتدادها عبر المنطقة.

وأشارت "رويترز" إلى أن القوات الأمريكية دمرت صاروخاً تابعاً للحوثيين أمس الأربعاء كان يمثل "تهديداً وشيكاً" لطائرات أمريكية، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وجاء في بيان "سنتكوم"، أنها "قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بقصف وتدمير صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان معدا مسبقا للإطلاق".

وأضاف أن القوات حددت "موقع الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الأمريكية"، من دون تحديد نوع تلك الطائرات أو موقع الضربة.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، موجة من الطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع الماضية، فيما وصفوه بأنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتضامن مع الفلسطينيين.

وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات للشحن الدولي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت واشنطن إدراج جماعة الحوثي إلى قائمة "للجماعات الإرهابية".

وقال الحوثيون أمس الأربعاء، إن قواتهم البحرية نفذت عملية استهدفت "سفينة تجارية أمريكية" في خليج عدن، بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأمريكية جريفلي.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وما حوله إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات، وأثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة إقليمياً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المنصرم، إن الضربات على أهداف الحوثيين ستستمر حتى مع إقراره بأنها قد لا توقف هجماتهم.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن العمليات الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 27 ألفاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين شنت حماس هجوما على إسرائيل التي قالت إنه أدى لمقتل 1200.