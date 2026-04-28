"سنتكوم": تحويل مسار 39 سفينة وتفتيش أخرى للاشتباه بتوجهها إلى إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، أن قواتها تواصل تنفيذ عملياتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار فرض الحصار على إيران.

وذكرت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قواتها قامت حتى الآن بتحويل مسار 39 سفينة، في إطار ضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران.

وأضافت أن القوات الأميركية صعدت، اليوم، على متن سفينة تجارية في بحر العرب، بعد الاشتباه بمحاولتها التوجه إلى إيران، مشيرة إلى الإفراج عنها لاحقاً بعد تفتيشها والتأكد من عدم نيتها الرسو في أي ميناء إيراني.

وأكدت "سنتكوم"، بحسب البيان، استمرار عملياتها البحرية لمراقبة حركة الملاحة وفرض القيود المفروضة في المنطقة.

هذا وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ناقلات نفط إيرانية تجمعت قبالة ميناء تشابهار الواقع خارج الخليج قرب خط الحصار الأميركي، في مؤشر على استمرار طهران بتحميل شحنات النفط رغم القيود المفروضة.