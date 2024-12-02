"سنتكوم" تتصدى لهجوم حوثي استهدف مدمرتين أمريكيتين

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الاثنين، التصدي لهجوم مسلح من الحوثيين استهدف مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما خليج عدن جنوبي اليمن في اليومين الماضيين.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن المدمرتان التابعتان للبحرية الأمريكية "يو إس إس ستوكديل" و"يو إس إس أوكين"، تمكنتا من التصدي لهجوم بمجموعة أسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبور خليج عدن، في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب البيان، "كانت المدمّرتان ترافقان 3 سفن تجارية تملكها وتديرها الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي".

وأفادت القيادة المركزية بأن الهجمات المتهورة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار لأي سفن مدنية أو بحرية أمريكية.

ووفق البيان ذاته "نجحت المدمرتان في التصدي لثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاث مسيّرات هجومية، وصاروخ كروز مضاد للسفن، مما ضمن سلامتهما وأفرادهما، وكذلك السفن المدنية (التجارية) وأطقمها".

وأمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بـ16 صاروخاً باليستياً ومجنحة وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وفق بيان متلفز صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وذكرت "تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية بحماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران".