"سنتكوم": اسقطنا مسيّرات يمنية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ عدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الخميس، إن حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هدنر" أسقطت عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأعلنت القيادة في بيان أنه في صباح 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، (اليوم الخميس)، بتوقيت اليمن تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأميركية تقوم بدورية في البحر الأحمر.

وأكدت القيادة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي ضرر أو إصابات.

وذكر متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية في منشور على موقع إكس، في وقت سابق، أن الجماعة المدعومة من إيران أطلقت دفعة من الصواريخ تجاه مواقع عسكرية في إيلات الإسرائيلية، وفق ما نقلته رويترز.

وكان الحوثيون احتجزوا، نهاية الأسبوع الماضي، سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي بسبب الحرب التي تشنها الدولة العبرية على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن الحوثيون، الأحد، "الاستيلاء على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادها إلى الساحل اليمني" تضامنا مع الفلسطينيين، مشددين على أن عملياتهم "لا تهددُ إلا سفنَ الكيانِ الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين".

ويطل الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممر ضيق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، اذ يعبره حوالي خمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددا "منظمة إرهابية"، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن على صلة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.