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"سناب شات" ينضم الى مواقع التواصل ويغلق حساب ترامب "نهائياً"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-14T04:50:25+0000
"سناب شات" ينضم الى مواقع التواصل ويغلق حساب ترامب "نهائياً"

انضم تطبيق سناب تشاب إلى كبار مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وقام، الأربعاء، بحظر حساب الرئيس ترامب، نهائيا، بحسب بيان للشركة نقلته شبكة "س أن أن" الأميركية.

وتأتي عملية الحظر وسط اتهامات لترامب بمخالفة قواعد تلك المنصات، في أعقاب اقتحام عدد من مناصري ترامب، الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط.

وقال متحدث باسم سناب شات، في بيان "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليقا لأجل غير مسمى لحساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب، وعكفنا على إجراء تقييم  طويل المدى يخدم مصلحة مجتمع سناب شات. حرصا على السلامة العامة، واستنادا لمحاولات ترامب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، اتخذنا قرارا بإغلاق حسابه نهائيا".

وكان تويتر قد أغلق حساب ترامب الذي كان يتابعه حوالي 88 مليون شخص، بعد تصريحاته عن وجود "مؤامرة" بشأن تزوير الانتخابات، وبعد اقتحام المبنى التابع للكونغرس.

وقال موقع تويتر إنه وبعد مراجعة تغريدات حديثة لترامب والسياق المحيط بها، فقد "قمنا بإغلاق الحساب بشكل دائم بسبب مخاوف من حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وأوضح فيسبوك أنه سيمنع حساب ترامب من النشر لما تبقى على الأقل من فترة ولايته في المنصب وربما "إلى أجل غير مسمى".

بينما قال موقع يوتيوب، الثلاثاء، إنه سيعلق قناة ترامب لمدة أسبوع على الأقل، وربما لفترة أطول.

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