"سمكة القيامة" تظهر في سواحل كاليفورنيا قبل أيام من زلزال لوس أنجلس

شفق نيوز/ عثرت مجموعة من راكبي قوارب الكاياك والغواصين قبالة ساحل مدينة سان دييغو على سمكة مجداف نادرة يبلغ طولها 12 قدما، وهي مخلوق يعيش في أعماق البحار ونادرا ما يُرى ونادرا ما يظهر في مياه كاليفورنيا.

وتم العثور على السمكة الفضية عائمة ونافقة ونقلها خبراء البحار إلى الشاطئ لمزيد من الدراسة.

وغالبا ما ترتبط سمكة المجداف بالأساطير التي تتنبأ بالكوارث الطبيعية، ويطلق عليها لقب "سمكة يوم القيامة".

وذكرت شبكة فوكس عن مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، أنه لم يتم الإبلاغ سوى عن 20 سمكة مجداف في الولاية الأميركية منذ عام 1901.

وتم رصد السمكة في أنحاء اليابان أثناء الزلازل الكبرى، فيما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة لوس أنجلوس في 12 آب/ أغسطس بعد يومين من اكتشاف السمكة، وفقا لشبكة فوكس.