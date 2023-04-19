"سماء بلادنا أكثر أمناً بوصول الباتريوت".. تفاؤل اوكراني بمواجهة الهجمات الصاروخية الروسية

شفق نيوز / أعلن وزير الدفاع الاوكراني، اليوم الأربعاء، تلقي بلاده أنظمة صواريخ "باتريوت"، لمواجهة الصواريخ الروسية، مبينا أن بوصولها أصبحت سماء بلاده "أكثر أمناً"

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن "بلاده تلقت أنظمة صواريخ باتريوت الموجهة، الأميركية الصنع التي كانت كييف ترغب في الحصول عليها منذ فترة وتأمل أن تساعد في حمايتها من الضربات الروسية خلال الحرب.

وأضاف ريزنيكوف في منشور على تويتر "اليوم، أصبحت السماء الأوكرانية الجميلة أكثر أمانا لأن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وصلت".

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا في وقت سابق إن وصول أنظمة باتريوت، التي وافقت واشنطن على إرسالها في أكتوبر الماضي، سيكون بمثابة دفعة كبيرة ونقطة فارقة في الحرب ضد الغزو الروسي الشامل.

ويمكن لصواريخ باتريوت استهداف الطائرات والصواريخ الموجهة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

واستخدمت روسيا تلك الأسلحة لقصف أوكرانيا، بما في ذلك المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، وخاصة إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيهنات، مساء الثلاثاء، إن تسليم المنظومة سيكون نقطة فارقة حيث تسمح للأوكرانيين بضرب الأهداف الروسية على مسافة أكبر.

ووجه ريزنيكوف الشكر لشعوب الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا دون أن يذكر عدد الأنظمة التي تم تسليمها ومتى تم التسليم.

وأدرج موقع الحكومة الاتحادية الألمانية، الثلاثاء، نظام باتريوت ضمن المواد العسكرية التي تم تسليمها خلال الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا، وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ذلك لنواب البرلمان في برلين، الأربعاء.

وقال ريزنيكوف إنه طلب أنظمة باتريوت لأول مرة عندما زار الولايات المتحدة في أغسطس 2021، قبل خمسة أشهر من الغزو الشامل لقوات الكرملين، وبعد سبع سنوات من ضم روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ووصف حيازة منظومة باتريوت بأنها "حلم"، لكنه قال إنه قيل له في الولايات المتحدة في ذلك الوقت إن الأمر "مستحيل"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".