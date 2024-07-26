سماء باريس تزدحم بالطائرات بالتزامن مع افتتاح الأولمبياد

شفق نيوز/ نشر موقع "فلايت رادار" صورة توضح حركة الطيران فوق العاصمة الفرنسية باريس، يوم الافتتاح المنتظر لدورة الألعاب الصيفية التي ستنطلق مساء الجمعة.

وأظهرت الصورة فراغا كبيرا فوق باريس، مما يعني إيقاف أي حركة جوية فوق العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الافتتاح.

ووفقا للموقع، فرض المسؤولون الفرنسيون قيودا على المجال الجوي حول باريس، كما حظروا جميع الرحلات الجوية خلال فترة الحفل.

وتبدأ القيود حيز التنفيذ في الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت غرينتش. ومن الساعة 4:00 إلى 9:30 ستتوقف الحركة الجوية في السماء المحيطة بباريس تماما.

ووفقا للموقع، سيؤثر الحظر على عشرات الآلاف من مسارات الرحلات في أوروبا، وعبرها.

وستنطلق الألعاب الاولمبية مساء الجمعة، وسط ترقب عالمي كبير، وحذر أمني فرنسي شديد.