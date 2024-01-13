سماع دوي انفجار "كبير" في الحديدة اليمنية

شفق نيوز/ أفادت مصادر يمنية اليوم السبت، بسماع دوي انفجار ضخم فى مدينة الحديدة، بحسب سكاى نيوز عربية.

وفي وقت سابق؛ قالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط إنه في ليلة 11 و12 يناير، هاجمت المقاتلات والسفن الأمريكية 60 هدفاً للحوثيين في 16 موقعاً في اليمن بدعم من الجيش البريطاني.

ووفقاً للرئيس الأمريكي جو بايدن، جاءت الضربات في أعقاب عدة تحذيرات من أن الحوثيين سيعانون من عواقب هجماتهم المتواصلة ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، وكان المقصود منها الإشارة إلى أن البلاد وحلفائها "لن يتسامحوا" مع أعمال مماثلة.

وقال بايدن في بيان صدر أمس الجمعة: "لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها الجيش الأمريكي على الحملة المتزايدة من الهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ على السفن التجارية التي أطلقها الحوثيون بعد بداية الحرب الإسرائيلية. وأدت وحشية هجمات الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة منذ ذلك الحين، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.