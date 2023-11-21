إسماعيل هنية: حماس تقترب من التوصل لإتفاق هدنة مع إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل.

وقال هنية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن حركة حماس "سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وكان مسؤول ملف الأسرى لدى حماس أكد في وقت سابق أن الحركة اشترطت وقف إطلاق النار إطارا عاماً لتطبيق أي اتفاق.

كما أكد أن أحد شروط التفاوض هو عودة أوضاع الأسرى الفلسطينيين إلى ما كانت عليه قبل عملية طوفان الأقصى.