سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

شفق نيوز- ليوبليانا

قرر رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، حظر بيع جميع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، أو مرور المستوردة منها عبر الأراضي السلوفينية، بسبب ما يجري في قطاع غزة، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخذ هكذا قرار.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن الحكومة السلوفينية وافقت على قرار قاطع بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ويشمل القرار حظراً كاملاً على تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.

ونقلت عن غولوب قراره بعبارات واضحة "يموت سكان غزة بسبب حرمانهم الممنهج من المساعدات الإنسانية، كما يموتون تحت الأنقاض، دون الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية الأساسية. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة مسؤولة أن تتحرك، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ خطوة استباقية".

وأضاف غولوب "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على القيام بهذه المهمة".

وأفادت الصحيفة بأن سلوفينيا، التي اعترفت بفلسطين في حزيران/ يونيو الماضي، قد دعت أكثر من مرة إلى وقف الحرب في قطاع غزة.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى تموز/ يوليو الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.