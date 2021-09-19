سلطنة عمان تصدر قراراً بشأن القادمين من العراق وإيران

شفق نيوز/ قررت سلطنة عُمان، يوم الاحد، وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران.

وقال التلفزيون العماني، إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت، اليوم، وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تطبيق الضوابط الموضوعة على القادمين من مختلف دول العالم، على القادمين من العراق وإيران.

وعن القرارات الاخرى التي اقرتها اللجنة، السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر/ ايلول ٢٠٢١ على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة.

كما سمحت اللجنة بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر/ ايلول ٢٠٢١ على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمام عند المشاركة في التجمعات أيًا كان نوعها، داعية الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر .