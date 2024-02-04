سلطنة عمان: الهجمات الانتقامية الأمريكية على العراق وسوريا بلا جدوى

شفق نيوز/ أكد وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، يوم الأحد، أن الضربات الأمريكية للفصائل المسلحة في العراق وسوريا "بلا جدوى"، مشدداً على ضرورة وقف الحرب على غزة.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن البوسعيدي قوله، إن بلاده تتابع "بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمر في المنطقة دون حلّ لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء".

وأشار إلى أن رؤية سلطنة عُمان تتمثل في أن الحلّ الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع في العراق وسوريا، وأن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرف.

وصباح أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات "الميليشيات" الموالية له.

وأسفرت الغارات عن سقوط 17 ضحية، بينهم آمر الكتيبة الثالثة بمديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي متأثراً بجروحه، بحسب ما أبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز.