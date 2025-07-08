سلطات شرق ليبيا "تطرد" وزراء أوروبيين

شفق نيوز- ليبيا

طردت سلطات شرق ليبيا، يوم الثلاثاء، وزراء ثلاث دول أوروبية ومفوضاً للاتحاد الأوروبي فور وصولهم إلى مطار مدينة بنغازي بسبب "تجاوز" الأعراف الدبلوماسية.

واعتبرت سلطات شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، أن الوفد الأوروبي قام بـ"تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية وعدم احترامه للسيادة الوطنية واتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووصل الوفد إلى شرق ليبيا بعد محادثات في العاصمة الليبية طرابلس مع الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد دبيبة، في وقت سابق الثلاثاء.

وقالت الحكومة الموازية في شرق البلاد، ومقرها في بنغازي، في بيان، إنه تم "إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، وإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية واعتبارهم غير مرغوب فيهم".

وأجرى المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، مع وزير داخلية كل من إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي، ومالطا بايرون كاميليري، بالإضافة إلى وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريسفي محادثات في العاصمة الليبية طرابلس مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد دبيبة، في وقت سابق الثلاثاء، قبل انتقاله إلى الشرق.

وكانت الحكومة الموازية أصدرت قبل يومين، تعميماً للجهات التابعة لها، يقضي بتنظيم الإجراءات القانونية للبعثات الأجنبية الدبلوماسية والمنظمات الدولية لزيارتها إلى ليبيا.

وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي مدعومة من المشير خليفة حفتر.