سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع بسوريا

شفق نيوز/ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات جوية استهدفت عدة مناطق سوريا أبرزها ريف دمشق ومحافظتي اللاذقية وحماة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد استهداف إسرائيل للقصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

واستهدف قصف مساء الجمعة كتيبة عسكرية في منطقة جبل الشعرة بريف اللاذقية، بالتزامن، مع استهداف أطراف قرية شطحة في ريف حماة.

ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار أو الإصابات.

كما استهدف القصف الاسرائيلي إدلب الجنوبي، وحرستا بريف دمشق، ومحيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي، بحسب محطة الشرق.

واستهدفت غارات أيضاً الفوج 41 ومحيطه في حرستا بريف دمشق وذلك بـ3 ضربات.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت مسيّرة إسرائيلية 4 سوريين، في قرية كناكر، جنوب غربي محافظة السويداء، جنوبي سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الرئاسة السورية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي، الخميس، على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".

وذكرت في البيان أن "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وطالبت "المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".