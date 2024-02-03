سلسلة انفجارات تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية الاخبارية، اليوم السبت، بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.

وقالت "سبوتنيك"، إن رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي، مبينة أن الهجوم الذي ضرب القاعدة، مساء اليوم، أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأمريكية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.

وأوضحت أن أصوات المضادات الجوية المكلفة بحماية القاعدة سُمعت في أرجاء المنطقة، إلا أنها فشلت في التصدي للصواريخ المهاجمة.

والاستهداف الجديد للقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" هو الثاني من نوعه بعد الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على محافظة دير الزور فجر اليوم.

وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق قد أعلنت، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.