سلسة زلازل تضرب إندونيسيا وروسيا والمكسيك

شفق نيوز/ ضربت سلسلة زلزال متفاوتة الشدة، فجر الخميس، سواحل إندونيسيا جزر الكوريل الروسية والمكسيك.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر وقعت بالقرب من سواحل إندونيسيا، مبينا أن "مركز الزلزال وقع بعمق 47 كم، وعلى بعد 88 كيلومترا جنوب شرق مدينة بادانج".

ووقع الزلزال حوالي الساعة 23.05 بالتوقيت العالمي، الساعة (2.05 - بتوقيت بغداد اليوم الخميس).

ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

بدورها أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، تسجيلها زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.

وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت بغداد).

وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وعلى عمق 33 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا بنتيجة الزلزال.

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.

كما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم الخميس.

وذكر موقع "فولكانو ديسكفري" أن مركز الزلزال على بعد 26 كيلومترا شمال غربي مدينة أرياجا في ولاية تشياباس، وعلى عمق 10 كيلومترات.