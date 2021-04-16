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سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-16T13:04:18+0000
سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

شفق نيوز / أعلنت السلطات الصحية البريطانية، يوم الجمعة، رصد عشرات الإصابات في أراضيها بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان "تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01"، مشيرة إلى أن "هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة".

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بالسلالة قيد التحقيق (VUI)".

ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.

وتعهدت هيئة الصحة العامة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

ويعتقد أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في الهند لأول مرة في مارس الماضي لعبت دورا في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء في هذا البلد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذر البروفيسور في جامعة شرق إنجلترا بول هانتر من أن السلالة الجديدة قد تتجاوز الطفرات الأخرى من الفيروس التاجي التي تتفشى حاليا في المملكة المتحدة من حيث القدرة على التصدي لفعالية اللقاحات.

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا حتى الآن 56 سلالة من كورونا.

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