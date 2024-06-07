سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور تضرب خامس مزرعة في أستراليا

شفق نيوز/ كشفت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، يوم الجمعة، عن تفشي سلالة "إتش7إن3" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في خامس مزرعة دواجن بالقرب من ولاية ملبورن.

وتقع المزرعة داخل منطقة محظورة بالقرب من ثلاث مناطق أخرى انتشرت فيها بالفعل تلك السلالة في الأسابيع الماضية. وقالت السلطات إن اكتشاف العدوى في المزرعة الخامسة كان متوقعاً.

وفي الوقت نفسه، تفشت في مزرعة أخرى في فيكتوريا سلالة مختلفة من الفيروس وهي "إتش7إن9"، ولا تشبه أي من السلالتين نوع "إتش5إن1" الذي تفشى عالمياً في الطيور والثدييات وحتى بين البشر.

وقالت وزارة الزراعة في فيكتوريا في بيان: "تم وضع جميع الممتلكات في الحجر الصحي وسيتم التخلص من جميع الدواجن بشكل آمن. وسيجري تنظيف المواقع وتطهيرها من العدوى".

ويبلغ عدد الطيور التي تم أو سيتم التخلص منها أكثر من نصف مليون بسبب تفشي المرض الذي بدأ الشهر الماضي، لكن هذا يمثل جزءاً صغيراً من قطاع تربية الدواجن في البلاد.

ويقول المسؤولون إنه لا يوجد خطر على المواطنين من تناول البيض أو لحوم الدواجن.