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سلالة جديدة من كورونا تحظر الرحلات الجوية بين هولندا وبريطانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-20T05:00:13+0000
سلالة جديدة من كورونا تحظر الرحلات الجوية بين هولندا وبريطانيا

ستحظر هولندا الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم الأحد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر الأحد، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

وأضافت هولندا أنه في أوائل ديسمبر، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة.

وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

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