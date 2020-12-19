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"سلالة جديدة" تجبر بريطانيا على إعادة فرض الحجر المنزلي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-19T18:20:46+0000
"سلالة جديدة" تجبر بريطانيا على إعادة فرض الحجر المنزلي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".

وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير".

وقال رئيس الوزراء إن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم ، النسخة الأصلية للمرض."

وأوضح انه نظرا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة "يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، بينما سنقيد الحركة والاجتماعات".

و أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم السبت 27052 حالة إصابة بفيروس كورونا مقابل 28507 حالات يوم الجمعة. 

كما أظهرت البيانات تسجيل 534 وفاة، ارتفاعا من 489 في اليوم السابق.

وقال كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتشفت في المملكة المتحدة "يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع".

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