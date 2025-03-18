سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخاً يمنياً وصافرات الإنذار تدوي جنوب البلاد (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن التصدي لصاروخ قادم من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوبي البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل".

إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق النقب، وديمونا، وبئر السبع وبلدات عدة بجنوب إسرائيل، وهي المناطق الواقعة شمال قطاع غزة.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين الدخول للملاجئ.