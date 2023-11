سلاح الجو الاردني ينزل "بالمظلات" مساعدات طبية على غزة (صور)

شفق نيوز/ أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.

وقال العاهل الأردني على حسابه على منصة" إكس"، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

واختتم الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

