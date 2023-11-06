سلاح الجو الاردني ينزل "بالمظلات" مساعدات طبية على غزة (صور)

شفق نيوز/ أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.

وقال العاهل الأردني على حسابه على منصة" إكس"، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

واختتم الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وفي ذات الصدد، قال الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، " صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وأضاف البيان، "تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".