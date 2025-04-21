"سكتة دماغية وقصور في القلب".. شهادة وفاة البابا تكشف أسباب رحيله

شفق نيوز/ كشف طبيب الفاتيكان، مساء اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس تُوفي عن عمر ناهز 88 عاماً، إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وقال طبيب الفاتيكان أندريا أركانجيلي في شهادة وفاة البابا، إن بابا الفاتيكان توفي بسبب "سكتة دماغية وقصور في القلب".

وجاء في الشهادة التي نشرها الفاتيكان أن البابا فرنسيس دخل في غيبوبة قبل وفاته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثراً أيضاً بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شُخِّص لاحقًا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

وكاد فرنسيس أن يُفارق الحياة أثناء إقامته في المستشفى، وفقًا لفريقه الطبي، عندما دخله منتصف شباط/ فبراير الماضي.

وقّع البيان مدير إدارة الصحة والنظافة في دولة الفاتيكان، أندرياأركانجيلي.