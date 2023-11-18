سقوط 32 فلسطينيا أغلبهم أطفال بقصف إسرائيلي على خان يونس ومقر لفتح

شفق نيوز/ افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، يوم السبت، بسقوط 5 قتلى وإصابتان جرّاء قصف إسرائيلي لمقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة في نابلس، فيما أشارت إلى أن قصفا إسرائيليا على خان يونس تسبب في مقتل 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لمقتل 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم، بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة شخصين، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.

ووفق الوكالة فإن الطائرة المسيّرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات إسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

وفي طوباس بالضفة الغربية، قال شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المدنية.

وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن وفاته فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.