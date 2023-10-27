سقوط مقذوف جديد في سيناء بمصر

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية مصرية، صباح الجمعة، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.

وذكرت المصادر أن مقذوفا سقط على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني.

وأشارت إلى أن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.

وكشفت أنه يجرى حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث العسكري المصري إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية" سقطت صباح الجمعة قرب مستشفى طابا في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف: "حادث سقوط الطائرة المسيرة في طابا قيد التحقيق من الجهات المعنية".

وأبرز أن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة لـ6 أشخاص، تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.