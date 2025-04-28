البحر الأحمر "يبتلع" مقاتلة أمريكية من حاملة الطائرات "ترومان"

شفق نيوز/ ‏أفادت البحرية الأمريكية، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مقاتلة من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وقالت البحرية في بيان: "فقدت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 إي سوبر هورنت التابعة للسرب المقاتل الضارب وجرار سحب أثناء عملها في البحر الأحمر يوم 28 نيسان/ أبريل الجاري. وقد تم التأكد من سلامة جميع الأفراد، مع إصابة بحار واحد بإصابة طفيفة".

وأضاف البيان: "كانت طائرة إف/إيه-18إي تحت عملية سحب نشطة في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم التحكم السيطرة عليها. وسقطت كل من الطائرة وجرار السحب في البحر. وقام البحارة المسؤولون عن سحب الطائرة باتخاذ إجراءات فورية للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء. وجارٍ حالياً التحقيق في الحادث".

وأكدت البحرية الأمريكية أن "مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان والأجنحة الجوية المنقولة عليها ستبقى قادرة تماماً على تنفيذ المهام الموكلة إليها".

وتتكون المجموعة الضاربة من السفينة الرئيسية "يو إس إس هاري ترومان"، وتسعة أسراب من الجناح الجوي للحاملة رقم 1، وثلاث مدمرات موجهة صواريخ من سرب المدمرات 28، والطراد من فئة "تيكونديروغا يو إس إس غيتيسبيرغ".

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، أعلنت في وقت سابق من اليوم، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية".

وأضافت الحركة، "وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار الحاملة على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 آذار/ مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.