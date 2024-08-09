سقوط مروع لطائرة ركاب في البرازيل ووفاة جميع ركابها (فيديو)

شفق نيوز/ أكدت شركة طيران برازيلية، يوم الجمعة، أن طائرة تقل 62 شخصا تحطمت في منطقة سكنية بمدينة في ولاية ساو باولو البرازيلية، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم ينجُ أحد من التحطم.

وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن طائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت وعلى متنها 58 راكبا وطاقم من أربعة أفراد.

ولم يذكر البيان سبب الحادث.

وأكدت فرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

وقامت فرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.

وأظهرت شبكة التلفزيون البرازيلية "غلوبو نيوز" لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة ودخان يتصاعد من جسم الطائرة على ما يبدو في منطقة سكنية مليئة بالمنازل.

وأظهرت لقطات إضافية على موقع "غلوبو نيوز" الإلكتروني طائرة تهوي عموديا إلى الأسفل، وتدور بشكل لولبي أثناء سقوطها.

وفي فعالية أقيمت جنوبي البرازيل، طلب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الجماهير الوقوف دقيقة صمت.

وقال إنه يبدو أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة لقوا حتفهم، دون أن يوضح كيف تم الحصول على هذه المعلومات.

وأرسلت أجهزة الإطفاء والشرطة العسكرية وهيئة الدفاع المدني فرقا إلى موقع التحطم في فينهيدو.