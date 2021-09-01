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سقوط مروحية للجيش الأمريكي .. ومصير طاقمها مازال مجهولا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-01T05:03:03+0000
سقوط مروحية للجيش الأمريكي .. ومصير طاقمها مازال مجهولا

أعلن أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول على تويتر "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في. إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

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