سقوط مروحية عسكرية في نهر بولاية ألمانية

شفق نيوز- برلين

كشفت متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيج، يوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بالقرب من مدينة غريما في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقال المتحدث، إنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا، مبيناً أن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً.

وأضاف أن أشخاصا يمارسون التجديف عثروا في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا على حطام في نهر مولده.

في المقابل، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن "الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها، ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن".

كما قال المتحدث باسم الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن "كميات كبيرة من الكيروسين (النفط الأبيض)، تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه"، مضيفاً أن "نحو 50 فرداً من قوات الطوارئ متواجدين في الموقع، ويعملون أولا على احتواء الكيروسين قبل البدء في عمليات انتشال الحطام".