سقوط مروحية "بلاك هوك" ومقتل راكبيْها في ألاباما الأميركية.. فيديو

شفق نيوز/ قتل شخصان في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك"، الأربعاء، قرب مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية.

وقال دون ويبستر من خدمات الطوارئ الطبية في هانتسفيل، إن النيران اشتعلت في المروحية عند اصطدامها بالأرض، مشيرا إلى مقتل راكبيها الاثنين في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشأن الحادث، المروحية وهي تسقط على الأرض محدثة كرة دخان أسود عملاقة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، لم يصب أحد على الأرض.

وأعلن موقع "ريدستون أرسنال" التابع للجيش الأميركي، أنه "على علم بالحادث، ويدعم السلطات المحلية بشكل كامل في تحقيقاتها".

Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama.My prayers are with the families of the heroes of this horrible tragedy. pic.twitter.com/R2TMYcBAcj