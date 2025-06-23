سقوط قتيل وجرحى.. رصاص يعكر احتفال شهير في أمريكا

شفق نيوز/ تحوّل احتفال سلمي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما إلى مشهد دموي، بعدما دوّى إطلاق نار خلال مهرجان "جونتينث تولسا 2025"، أحد أبرز الفعاليات التي تُحيي ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن الحادث أسفر عن مقتل شاب وإصابة سبعة آخرين، بينهم مراهق وامرأة مسنة، حيث وقع الحادث في حي غرينوود التاريخي، الذي يحمل رمزية كبرى كموطن سابق لـ "وول ستريت السوداء"، ويقع اليوم ضمن حدود جامعة ولاية أوكلاهوما.

وكان الحي يعج بالزوار مساء السبت الماضي، حيث كانت الأنشطة مستمرة، من بينها عرض أزياء مقرر ضمن أسبوع من الاحتفالات بمناسبة "يوم التحرر من العبودية".

ذكرت شرطة تولسا، في بيان أن الضباط المنتشرين لتأمين الحدث سمعوا طلقات نارية عند حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، لتبدأ حالة من الذعر والفرار الجماعي بين الحشود.

وأكدت الشرطة أن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً لقي مصرعه، فيما نُقل سبعة آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شاب عمره 17 عاماً، ورجل في حالة حرجة يبلغ من العمر 24 عاماً.

من جهتهم، عبّر منظمو مهرجان "جونتينث"، عن صدمتهم إزاء الحادث، مؤكدين أن "فرق الطوارئ والأمن استجابت بسرعة"، معلنين تعليق باقي فعاليات المهرجان إلى إشعار آخر، تضامناً مع الضحايا وأسرهم.