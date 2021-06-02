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سقوط قتلى في موقع للمقاومة الفلسطينية بغزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-02T14:03:45+0000
سقوط قتلى في موقع للمقاومة الفلسطينية بغزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، يوم الاربعاء، بسقوط عدد من القتلى جراء انفجار "عرضي" هز موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية، إن أحد مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهد انفجارا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وذكرت القناة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "أنباء عن إصابات وشهداء جراء انفجار في موقع للمقاومة وسط القطاع"، دون ذكر أي أسباب وراء الانفجار.

من جانبه، صرح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، قائلا: "شهيدان بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي".

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