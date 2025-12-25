سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية

شفق نيوز- دوشانبي

أعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان، يوم الخميس، عن وقوع اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية، أسفر عن سقوط قتلى.

وذكرت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المواجهة اندلعت في إحدى المناطق الحدودية، التحقيقات جارية لتحديد أسباب الاشتباك"، دون أن تكشف حتى الآن عن عدد الضحايا أو ملابسات الحادث.

وتشهد الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان توترات أمنية متقطعة، في ظل المخاوف من تسلل جماعات مسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات.