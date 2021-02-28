سقوط طائرة عسكرية روسية شمال شرق سوريا وانباء عن مقتل واصابة طاقمها

شفق نيوز/ سقطت طائرة مروحية روسية عسكرية، صباح اليوم الأحد، بين قريتي الريحانية والقاسمية شمالي غربي تل_تمر في منطقة سيطرة تركيا والفصائل التابعة لها شمال شرق سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن "الطائرة سقطت على بعد عدة كيلومترات عن محطة الأبقار في بلدة تل تمر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة لها بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح المصدر أن "القوات الروسية في بلدة تل تمر دخلت حالة من الاستنفار الأمني وسط معلومات تفيد بمقتل وإصابة أفراد طاقم الطائرة".

وتتمركز القوات الروسية في قاعدة عسكرية ببلدة تل تمر، منذ أواخر عام 2019، إلى جانب تواجد مراكز ونقاط للجيش الحكومي السوري على طول خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والفصائل التابعة لها في منطقة سري كانيه (رأس العين) وريفها شمال الحسكة.