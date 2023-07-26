سقوط طائرة حربية سعودية ومقتل طاقمها بخميس مشيط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشر على موقع الوكالة الرسمية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار العميد المالكي، إلى "مقتل طاقم الطائرة"، لافتاً الى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".