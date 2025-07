سقوط طائرة بعد إقلاعها في لندن (فيديو)

شفق نيوز- لندن

أفادت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، بتحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند على الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا.

وبحسب المعلومات، فإن الطائرة من طراز "بيتشكرافت بي 200" وتحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، وكانت متجهة إلى مدينة ليليستاد في هولندا.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الحادث، وسط أنباء عن اشتعال الطائرة فور سقوطها، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأعلنت شرطة إسيكس أنها تلقت بلاغاً قبيل الساعة الرابعة عصراً يفيد بسقوط طائرة يبلغ طولها 12 متراً، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، وأن العمليات ستستمر لساعات. كما دعت المواطنين إلى تجنّب المنطقة حتى انتهاء الإجراءات.

وشاركت في الاستجابة للحادث أربعة فرق من الإطفاء ومركبات مخصصة للطرق الوعرة، إلى جانب أربع سيارات إسعاف وطائرة إسعاف جوية، وفقاً لخدمة الإسعاف في شرق إنكلترا.

وتم إخلاء ناديين رياضيين قريبين كإجراء احترازي، فيما أُلغيت أربع رحلات جوية كانت مقررة من المطار في اليوم نفسه.

🚨🇬🇧 BREAKING: PLANE CRASH AT LONDON SOUTHEND AIRPORTA small Beechcraft Super King Air plane crashed just after taking off from London Southend Airport in Essex, England, today around 4:00 PM. pic.twitter.com/VnMiV18Ep6