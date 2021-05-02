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سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-02T05:58:14+0000
سقوط ضحايا في حريق بمنطقة صناعية في إيران

سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الأحد جراء اندلاع حريق كبير في مدينة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم جنوبي طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية حيث امتدت إلى الطريق العام، وأن الحريق أدى إلى قتلى وجرحى بالمدينة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

وقال حميد كريمي المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: "نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيماوية في مدينة قم ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران".

وأضاف أن الحريق أودى بشكل كامل على سيارة للإطفاء وإصابة رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وتابع قائلا: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

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